Feyenoord | i tifosi contro la trasferta vietata | «Basta criminalizzarci»

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il comunicato deidelper il divieto dinella garala Roma. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale deidel. COMUNICATO – Questa settimana ilgiocherà la prima partital’AS Roma. Sono state prese misure estreme per impedire aidele della Roma di assistere a queste partite. Le autorità locali di Roma hanno applicato un decreto speciale secondo cui tutti iolandesi non sono i benvenuti durante la partita AS Roma –, principalmente per un motivo: lo stesso giorno, c’è un sopralluogo della città da parte di un comitato per l’Esposizione Universale, che non ha niente a che ...

il tifo organizzato del club di Rotterdam ha voluto far sapere la propria opinione attraverso un comunicato ufficiale : "Sono state prese misure estreme per impedire ai tifosi del Feyenoord e della Roma di assistere a queste partite. Le autorità locali di Roma hanno imposto con un decreto speciale che tutti gli olandesi non sono i benvenuti durante la partita."

Ma guai a parlare del Feyenoord di Tirana a Mourinho. Attraverso un comunicato la tifoseria organizzata del Feyenoord si schiera contro il divieto di trasferta.