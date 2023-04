Festival Hippie a Roma | ecco dove | quando e programma completo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il prossimo fine settimana, il 15 e 16 aprile, arriva ilall’Appia Joy Park. Un evento che si arricchisce della presenza di artigiani, musicisti, artisti di strada e che non manca di riservare grandi sorprese culinarie con lo street food. Viene definito: ‘Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia’. Artigianato e ottimo street food Per tutti coloro che hanno desiderio di trascorrere qualche ora tra divertimento e buon cibo l’appuntamento è invitante, ricco di creazioni artigianali, ma anche fiori, borse, occhiali, oggetti in legno, candele, cosmetica bio e tanto altro ancora. Ci sarà da perdersi tra i numerosi stand che verranno allestiti per l’occasione, sui quali verranno esposti i più disparati prodotti e non di meno anche piante medicinali. Tantissimi i piatti tipici della cucina italiana che verranno ...

Festival Hippie, l'Appia come Woodstock RomaToday

