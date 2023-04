Festival di Cannes 2023: tre italiani in gara (Di giovedì 13 aprile 2023) E così dopo anni, Cannes torna a riprendersi le produzioni che contano. La presidente Iris Knobloch e Thierry Frémaux, hanno annunciato la Selezione Ufficiale del 76/o Festival di Cannes, durante la conferenza stampa del 13 aprile 2023 a Parigi. Festival di Cannes 2023: quali film si contenderanno la palma d’Oro? Questi i 19 titoli in gara per la Palma d’oro, sei le registe donne e tre italiani in concorso: About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan Anatomy Of A Fall, Justine Triet Asteroid City, Wes Anderson Banel Et Adama, Ramata-Toulaye Sy Club Zero, Jessica Hausner Fallen Leaves, Aki Kaurismaki Firebrand, Karim Aïnouz Four Daughters, Kaouther Ben Hania Il Sol Dell’Avvenire, Nanni Moretti Jeunesse, Wang Bing La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 aprile 2023) E così dopo anni,torna a riprendersi le produzioni che contano. La presidente Iris Knobloch e Thierry Frémaux, hanno annunciato la Selezione Ufficiale del 76/odi, durante la conferenza stampa del 13 aprilea Parigi.di: quali film si contenderanno la palma d’Oro? Questi i 19 titoli inper la Palma d’oro, sei le registe donne e trein concorso: About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan Anatomy Of A Fall, Justine Triet Asteroid City, Wes Anderson Banel Et Adama, Ramata-Toulaye Sy Club Zero, Jessica Hausner Fallen Leaves, Aki Kaurismaki Firebrand, Karim Aïnouz Four Daughters, Kaouther Ben Hania Il Sol Dell’Avvenire, Nanni Moretti Jeunesse, Wang Bing La ...

