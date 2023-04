Festival di Cannes 2023 | tre italiani in concorso | Nanni Moretti | Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher candidati per la Palma d’oro

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sono tre le pellicole italiane inper laal prossimodi. I tre titoli che si sfideranno con altri film internazionali sono Il sol dell’avvenire di, La Chimera die Rapito di. A dare l’annuncio è stato il delegato generale Thierry Fremaux nella conferenza ufficiale tenutasi a Parigi sulle selezioni ufficiali della 76edizione dell’evento che si terrà dal 16 al 27 maggio. «L’Italia è un grande Paese di cinema», ha detto Fremaux, «che ha ha sormontato e sormonta la crisi dell’industria cinematografica». Questi invece alcuni degli altri titoli scelti per il: The Old Oak di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - Agenzia_Ansa : Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio sono in concorso… - racconeinfelice : Scoditti al fottuto festival di cannes - SpettacoloNews1 : 'Rapito': in concorso a Cannes il nuovo film di Marco Bellocchio - -

Dopo una lunga serie di speculazioni, il delegato generale deldiha dichiarato che la serie TV The Idol (creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson di Eurphoria per HBO) sarà proiettata fuori concorso in occasione dell'evento. La trama è ...Nell'iniziare la conferenza stampa di presentazione dei film che saranno proiettati dal 16 al 27 maggio 2023 aldiil delegato generale Thierry Fremaux ha parlato di 'una grande presenza di film italiani e americani'. Non è stata una frase casuale, ma una piccola medaglia che ilsi è ...Strange Way of Life verrà infatti presentato in anteprima mondiale , fuori concorso, aldi, previsto dal 16 al 27 maggio. Il cortometraggio è stato girato nel deserto di Tabernas, in ...

Festival di Cannes 2023: Moretti, Rohrwacher e Bellocchio in concorso RaiNews

13/04/2023 - In selezione spiccano Molly Manning Walker, Baloji Tshiani, Thomas Cailley, Delphine Deloget, Stéphanie di Giusto, Kamal Lazarq e il duo João Salaviza - Renée Nader Messora ...Sono tre i titoli italiani in lizza per la Palma d'Oro alla 76a edizione del Festival di Cannes in programma dal 16 al 27 maggio. L'annuncio è stato dato dal direttore del festival Thierry Fremaux nel ...