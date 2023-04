Festival di Cannes 2023 | l' Italia ci prova con Bellocchio | Rohrwacher e Moretti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - Agenzia_Ansa : Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio sono in concorso… - __Omissis__ : RT @RBcasting: Le Pacte ha diffuso il primo poster francese del nuovo film di Nanni Moretti, “Il sol dell’avvenire”, in concorso al Festiva… - gazette_vita : Il Festival di Cannes ha presentato la sua selezione ufficiale. E ci sono tre registi italiani in concorso: Nanni M… -

I tre titoli italiani sono stati annunciati dal delegato generale deldiThierry Fremaux nella conferenza ufficiale a Parigi della selezione ufficiale della 76/a edizione (16 - 27 ...In gara "The Settlers", opera prima del cileno Felipe Gálvez, e "If Only I Could Hibernate", di Zoljargal Purevdash. Il TorinoFilmLab, lanciato nel 2008 proprio durante ildie organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, non perde un appuntamento con la Croisette. La selezione ufficiale Un Certain Regard del 76°dipresenta 17 ...Il video, oggetto di questo articolo, rappresenta uno dei promo che il mese prossimo sarà mostrato ai potenziali acquirenti al Marche du Film , durante ildi. Ambientato in Colombia, ...

Festival di Cannes 2023: Moretti, Rohrwacher e Bellocchio in concorso RaiNews

Roma, 13 apr. (askanews) - "È un record, non era mai successo prima", ha detto Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes, dopo l'annuncio della selezione ufficiale con sei registe in lizza per ...Annunciati i film in concorso, dal prossimo 16 maggio. Tra i soliti noti va segnalato “The Old Oak”, con cui Ken Loach rischia di vincere la sua terza Palma d’oro. E poi Wim Wenders e Wes Anderson. Si ...