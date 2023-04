Festival di Cannes 2023 | i film di cui parleremo di più e la nutrita presenza italiana

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ildi(16-27 maggio), giunto alla 76^ edizione, è dedicato all’amore per il cinema, che lentamente sta rialzando la china dopo il crollo provocato dalla pandemia. La kermesse d’oltralpe apre con Johnny Depp nei panni di Luigi XV nelin costume Jeanne du Barry di Maiwenn. Sancirà la rinascita del divo de I pirati dei Caraibi dopo il processo contro l’ex moglie Amber Heard? Harrison Ford arriverà sulla croisette con tanto di frusta per il quinto e ultimo capitolo di Indiana Jones. Quello che più salta all’occhio però, tra i titoli del concorso, è la massiccia: sembra quasi di essere alla Mostra di Venezia. Treitaliani in concorso aMarco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - Agenzia_Ansa : Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio sono in concorso… - mtvitalia : Da #LeonardoDiCaprio a #JohnnyDepp, il “cast” del Festival di #Cannes2023 è davvero stellare! ?? - BertaIsla : RT @fandangoweb: 'Il Sol dell'Avvenire', il nuovo film di Nanni Moretti, in arrivo nelle sale il 20 aprile parteciperà in concorso al 76esi… -

2023, il grande ritorno degli italiani in concorso. Bellocchio, Moretti e Rohrwacher si contenderanno la Palma d'Oro insieme a nomi cari al(Loach, Kore - eda, Wenders) e la frangia ...AGI - In un anno iniziato in maniera piuttosto dimessa per il cinema italiano - a bocca asciutta nella notte degli Oscar - arriva daldila possibilità di rilancio. In concorso, infatti, il nostro Paese porta tre pezzi da 90: Nanni Moretti (ultimo vincitore nel 2001 con 'La stanza del figlio'), il maestro Marco ...La presidente deldiIris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio. I ...

Festival di Cannes 2023, tutti i film della selezione ufficiale BadTaste.it Cinema

