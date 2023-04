Festival di Cannes 2023, ecco il programma: Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti in corsa per la Palma d’Oro (Di giovedì 13 aprile 2023) Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti in concorso al 76° Festival di Cannes (16-27 maggio) a siglare una presenza tricolore record che eguaglia quella del 2015, in cui correvano per la Palma d’Oro Sorrentino, Garrone e Moretti. È solo il regista romano a “replicare” la sua partecipazione cannense che era in realtà data per scontata per Il sol dell’avvenire, la cui uscita italiana è prevista per il 20 aprile, eccezionalmente in anticipo sulla premiere sulla Croisette, un privilegio di cui il “Nanni nazionale” gode ormai da anni. Con lui, dunque, anche Rohrwacher con La chimera alla sua terza partecipazione consecutiva in concorso, e il veterano maestro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)in concorso al 76°di(16-27 maggio) a siglare una presenza tricolore record che eguaglia quella del 2015, in cui correvano per laSorrentino, Garrone e. È solo il regista romano a “replicare” la sua partecipazione cannense che era in realtà data per scontata per Il sol dell’avvenire, la cui uscita italiana è prevista per il 20 aprile, eccezionalmente in anticipo sulla premiere sulla Croisette, un privilegio di cui il “nazionale” gode ormai da anni. Con lui, dunque, anchecon La chimera alla sua terza partecipazione consecutiva in concorso, e il veterano maestro ...

