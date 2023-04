Festival di Cannes 2023, che cosa ricordare del programma ufficiale (Di giovedì 13 aprile 2023) È il grande giorno per gli amanti del cinema: il Festival di Cannes ha presentato la sua selezione ufficiale. E ci sono tre registi italiani in concorso: Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher. Tutto quello che sappiamo Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 aprile 2023) È il grande giorno per gli amanti del cinema: ildiha presentato la sua selezione. E ci sono tre registi italiani in concorso: Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher. Tutto quello che sappiamo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - CarlaLance : RT @fandangoweb: 'Il Sol dell'Avvenire', il nuovo film di Nanni Moretti, in arrivo nelle sale il 20 aprile parteciperà in concorso al 76esi… - NSCForum : Nuovo topic: Festival di Cannes 2023 ( - partenogenesi : RT @fandangoweb: 'Il Sol dell'Avvenire', il nuovo film di Nanni Moretti, in arrivo nelle sale il 20 aprile parteciperà in concorso al 76esi… -