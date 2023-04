Festa scudetto a Napoli, deciso il piano al Viminale: 4 piazze e tavolo coi tifosi (Di giovedì 13 aprile 2023) Conclusa nel pomeriggio la riunione convocata al Viminale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza della Festa scudetto. Al tavolo hanno partecipato il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della società calcistica, Aurelio de Laurentis, il prefetto e il questore di Napoli Claudio Palomba e Alessandro Giuliano. Conclusa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Conclusa nel pomeriggio la riunione convocata alper l’organizzazione e la gestione della sicurezza della. Alhanno partecipato il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, il sindaco di, Gaetano Manfredi, il presidente della società calcistica, Aurelio de Laurentis, il prefetto e il questore diClaudio Palomba e Alessandro Giuliano. Conclusa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis chiede 2 milioni a Comune e Regione per organizzare la festa scudetto - TgrRaiCampania : #Scudetto: festa sì ma in sicurezza #Viminale @ComuneNapoli #Napoli #sicurezza @sscnapoli #IoSeguoTgr - rep_napoli : Festa scudetto Napoli, più agenti e un piano sicurezza [aggiornamento delle 18:15] - mirko_ita_eu : @mattinodinapoli Ma scusate, lo dico da tifoso, si organizza una festa per uno scudetto non ancora vinto? Vabbene c… - cronachecampane : #CronacadiNapoli #UltimeNotizie #delaurentiis #festascudetto #Napoli LA DECISIONE Festa scudetto Napoli: ecco il pi… -