Fedele | “Deluso dal Napoli Il Milan poteva vincere 3-0”

Enrico Fedele è stato Deluso dal Napoli: secondo lui il Milan poteva vincere 3-0, con le chance create in dieci minuti Enrico Fedele non è per nulla contento della prestazione del Napoli a Milano: "Sono molto Deluso dalla partita di ieri. E' stata una partita nelle partite: il Napoli ha fatto bene nel primo quarto d'ora e negli ultimi dieci minuti per orgoglio. Il Napoli non può perdere sempre in contropiede, quando gioca contro il Milan. Ma questa squadra è intelligente? I giocatori capiscono oppure no? Sono molto Deluso, altro che 1-0 e risultato positivo! Ci sono venti punti di differenza in campionato, eppure il Milan ci incarta ..."

