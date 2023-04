FdI e Pd in calo, effetto Berlusconi su Forza Italia (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Fratelli d'Italia si conferma in discesa sotto il 29%, e il Pd accusa una battuta d'arresto che lo riporta sotto il 20%. Questi i dati più significativi della Supermedia AGI/YouTrend, basata questa settimana su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festivitaàpasquali. Le rilevazioni rilevano anche un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi, con Forza Italia che guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%. SUPERMEDIA LISTE FDI 28,6% (-0,5%) PD 19,7% (-0,3%) M5S 15,8% (+0,2) Lega 9,0% (+0,4%) Terzo Polo 7,3% (-0,1%) Forza Italia 7,3% (+0,4%) Verdi/Sinistra 3,0% (-0,2%) +Europa 2,2% (=) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (+0,1%) Noi Moderati 1,2% (=) SUPERMEDIA COALIZIONI Centrodestra 46,1% (+0,3%) ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Fratelli d'si conferma in discesa sotto il 29%, e il Pd accusa una battuta d'arresto che lo riporta sotto il 20%. Questi i dati più significativi della Supermedia AGI/YouTrend, basata questa settimana su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festivitaàpasquali. Le rilevazioni rilevano anche undel ricovero di Silvio, conche guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%. SUPERMEDIA LISTE FDI 28,6% (-0,5%) PD 19,7% (-0,3%) M5S 15,8% (+0,2) Lega 9,0% (+0,4%) Terzo Polo 7,3% (-0,1%)7,3% (+0,4%) Verdi/Sinistra 3,0% (-0,2%) +Europa 2,2% (=) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (+0,1%) Noi Moderati 1,2% (=) SUPERMEDIA COALIZIONI Centrodestra 46,1% (+0,3%) ...

