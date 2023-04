Farina di grillo e insetti | allarme allergie | “800mila italiani a rischio”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Farine di, biscotti di locusta, pasta di larve: gliarriveranno presto sugli scaffali dei supermercati, dopo i 4 decreti ministeriali che regolano la vendita anche in Italia di questi prodotti. Come abbiamo già anticipato nelle scorse settimane, infatti, ben presto troveremo fra i prodotti disponibili al supermercato ladi(e di altri) come ingrediente principale per la preparazione di prodotticei, da forno, come biscotti, merendine, panini e grissini. Ma gli esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic) mettono in guardia: “i prodotti derivati daglipossono indurrealimentari e casi sono già stati registrati in Cina, Stati Uniti e qualcuno anche ...

Pane e Trita Qui si può mangiare ilcheeseburger, il primo hamburger condi. Si tratta di una catena di ristoranti, presente in via Muratori a Milano e in Brianza. Il panino è di ...Italians, Severgnini, mi sembra di capire che se vogliamo nutrirci nel prossimo futuro dovremo assoggettarci a portare in tavola bistecche di carne coltivata,di, polpette di cavalletta etc. La popolazione sul nostro pianeta continuerà a crescere e quindi occorrerà ricorrere a una gamma di provvedimenti per soddisfare le richieste di tutti ...... genitori che "sì, belli gli effetti speciali, ma sulla Luna in realtà non ci siamo mica andati", le lasagne potrebbero magicamente assumere un sapore peggiore ("sarà colpa delladi" ...

È ormai da gennaio che la farina di grillo può essere commercializzata in tutti i Paesi dell'UE, Italia compresa. Eppure la diatriba sui gusti personali e sul suo utilizzo prosegue la sua corsa sulla ...