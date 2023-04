Fantacalcio | Napoli con la testa al Milan | Osimhen out contro il Verona?

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si è concluso l’appuntamento d’andata con i quarti di finale di Champions League, in un palinsesto da brividi che ha posto l’una di fronte all’altra anche due tra le migliori compagini italiane del momento:si sono date battaglia a San Siro, in un’atmosfera che non si respirava da oltre un decennio, concludendo il primo atto per 1-0 a favore dei rossoneri, sancito da una rete al 40? di Bennacer. In maniera inevitabile, visto che entrambe le squadre, neanche a dirlo, puntano a proseguire il loro cammino nella massima competizione europea, con molta probabilità verrà posta maggiore attenzione sulla gara di ritorno, in programma per martedì 18 aprile, ponendo meno pressione in merito all’imminente impegno in Serie A. In ottica, dunque, occhio al turnover: soprattutto per il, ...