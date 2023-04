Fantacalcio, da El Shaarawy a Brekalo: le sorprese del finale di stagione (Di giovedì 13 aprile 2023) La 30esima giornata del campionato si avvicina: al Fantacalcio puntiamo forte su questi 5 calciatori, non deluderanno le aspettative. Le Coppe europee continueranno a tenere banco fino a domani ma intanto sono già in corso le valutazioni per la 30esima giornata del campionato. Un turno che si preannuncia fondamentale anche al Fantacalcio: in questo articolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 aprile 2023) La 30esima giornata del campionato si avvicina: alpuntiamo forte su questi 5 calciatori, non deluderanno le aspettative. Le Coppe europee continueranno a tenere banco fino a domani ma intanto sono già in corso le valutazioni per la 30esima giornata del campionato. Un turno che si preannuncia fondamentale anche al: in questo articolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : #Fantacalcio, il campionato si avvia verso il gran finale: occhi puntanti su #Cambiaghi, El Shaarawy, #Brekalo, Fer… - Fantacalcio : Roma-El Shaarawy: si tratta il rinnovo - ProfidiAndrea : @er_pasca @Fantacalcio @simeonegiovanni Ciao! - Valeri, Martinez Quarta - El Shaarawy (coprendoti), Strefezza - Boga - er_pasca : @ProfidiAndrea @Fantacalcio @simeonegiovanni Ciao! 2 tra Baschirotto, Maehle, Valeri e Quarta. 2 tra Strefezza, Do… - DiMarzio : Numeri (in ottica #fantacalcio, ma non solo) a confronto in casa #ASRoma?? -