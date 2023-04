Famiglie arcobaleno, le procure contro il riconoscimento dei figli (Di giovedì 13 aprile 2023) Le procure vogliono annullare il riconoscimento delle Famiglie arcobaleno. Se molti sindaci italiani hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere i certificati di nascita dei figli nati da coppie che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri o da coppie di donne che abbiano fatto la fecondazione assistita all’estero, disobbedendo così al governo, alcuni tribunali italiani stanno invece alla lettera la circolare del ministero dell’Interno che invita a non registrare i genitori non biologici negli atti di nascita di figli nati con queste tecniche. “La comunità Lgbtqia+, e in special modo le Famiglie arcobaleno, sono sotto attacco, lo ripetiamo ormai da tempo, ma questa volta da parole e minacce il governo è passato ai fatti” denuncia il ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Levogliono annullare ildelle. Se molti sindaci italiani hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere i certificati di nascita deinati da coppie che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri o da coppie di donne che abbiano fatto la fecondazione assistita all’estero, disobbedendo così al governo, alcuni tribunali italiani stanno invece alla lettera la circolare del ministero dell’Interno che invita a non registrare i genitori non biologici negli atti di nascita dinati con queste tecniche. “La comunità Lgbtqia+, e in special modo le, sono sotto attacco, lo ripetiamo ormai da tempo, ma questa volta da parole e minacce il governo è passato ai fatti” denuncia il ...

