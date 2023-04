Falsi pomodorini “del piennolo del Vesuvio” | maxi-sequestro nel Napoletano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Erano comuni pomodori ma venivano spacciati come pomodori del “”, protetti dal marchio Dop (denominazione di origine protetta). A scoprire la truffa i carabinieri che hanno effettuato un blitz in una ditta del Nolano, in provincia di Napoli. Sequestrati 500 chili di alimenti. Nei guai il proprietario. Comuni pomodori spacciati come “del”:nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ?? Pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop, ma erano falsi: maxi sequestro in #Campania >> -

... caponata e altro ancora), primi piatti come lo spaghettoe basilico o il tagliolino cozze e vongole e un tripudio di dessert giocosi e buonissimi, dal mini cannolo ai "d'autore" di ......convinti di fare la scelta giusta tra un piatto e un altro ma incappiamo in veri e propri... a porzione, può raggiungere anche 571 calorie (per 70 grammi di riso, 50 grammi difreschi, ...... caponata e altro ancora), primi piatti come lo spaghettoe basilico o il tagliolino cozze e vongole e un tripudio di dessert giocosi e buonissimi, dal mini cannolo ai "d'autore" di ...

Pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop, ma erano falsi: maxi sequestro nel Napoletano Internapoli

Maxi sequestro di pomodorini in provincia di Napoli. Venivano venduti come "Pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP" ...– I carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano, nell’ambito dei controlli in materia agroalimentare, e dei controlli a tutela dei marchi di origine protetta quali Dop ed Igp procedevano ad un ...