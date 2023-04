“Falsa, sei smascherata”. Oriana Marzoli è stata scoperta: un video ed è delirio sull’ex GF Vip (Di giovedì 13 aprile 2023) Il GF Vip 7 è finito da diverse settimane ma Oriana Marzoli è ancora sulla cresta dell’onda. Data per una delle concorrenti vincitrici, la venezuelana è stata battuta da Nikita Pelizon. La modella triestina ha vinto la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini battendo la ‘nemica’, una delle grandi protagoniste della fazione degli Spartani, con il 57% dei voti. In queste ore Oriana Marzoli è intervenuta per commentare cosa è successo negli attimi seguenti alla vincita di Nikita Pelizon al GF Vip 7. “Amore ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? riportano le colleghe di IsaeChia – Ne ho parlato anche con l’agente, appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il GF Vip 7 è finito da diverse settimane maè ancora sulla cresta dell’onda. Data per una delle concorrenti vincitrici, la venezuelana èbattuta da Nikita Pelizon. La modella triestina ha vinto la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini battendo la ‘nemica’, una delle grandi protagoniste della fazione degli Spartani, con il 57% dei voti. In queste oreè intervenuta per commentare cosa è successo negli attimi seguenti alla vincita di Nikita Pelizon al GF Vip 7. “Amore ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? riportano le colleghe di IsaeChia – Ne ho parlato anche con l’agente, appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Malvy34087444 : RT @AntonelloFlena: Oriana sei e sarai sempre una persona veramente falsa.. talmente falsa che anche i soldi del monopoli possono essere sc… - Bett1b : RT @DANIELE_NIKITA: 'POSSO DIRTI LA VERITÀ?!' che verità non è ??????ma come disse qualcuno ai tempi 'sei la più falsa di tutte' #GFVIP #niki… - LallaBabi70 : RT @MARIANN00937841: @francesca_09_2 Sei proprio una persona falsa ?? ?? - andrea_lenti : @eligio68 @StefanoPutinati Come fai a confrontarti con uno che mente come respira ? Su che lo basi il confronto, sa… - LibreAirJanet67 : RT @fdc97dc: @Uraganonikita L’unico fotomontaggio qui sei tu, artefatta dalla testa ai piedi; falsa come una banconota del monopoli. Curati… -