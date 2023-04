Fallito il 182° tentativo | Gasparri a valanga | chi massacra con 4 parole

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il Terzo Polo non c'è più. E non ci sarà nemmeno il partito unico del centrino. Tra Renzi e Calenda è finita. Anzi, a dirla tutta, non è mai cominciata. "Con il fallimento del Terzo Polo di Renzi e Calenda si registra il 182ºdi costituire il nuovo partito fantasmagorico del centro moderato che conquisterà consensi a destra e a sinistra, e governerà l'Italia per millenni. Ho, in uno scaffale enorme, l'elenco dei precedenti disastri. In realtà l'area dei moderati è presente e attiva all'interno del centrodestra con Forza Italia, intorno a Berlusconi che ha voluto e ha fondato il fronte dei moderati. Tutti gli altri, a iniziare da quelli che l'hanno abbandonato, sono andati incontro a clamorosi fallimenti", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio. "Si potrà discutere sull'andamento dei numeri, sui voti che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franciscktrue : RT @pirata_21: #Gasparri: 'Con il fallimento del Terzo polo di #Renzi e #Calenda si registra il 182° tentativo fallito di un nuovo partito… - pirata_21 : #Gasparri: 'Con il fallimento del Terzo polo di #Renzi e #Calenda si registra il 182° tentativo fallito di un nuovo… - ultimora_pol : Maurizio #Gasparri: 'Con il fallimento del Terzo polo di Renzi e Calenda si registra il 182° tentativo fallito di c… -

Ha avuto la meglio sul turco Baki Sami KIYMET , considerato un astro nascente della pesistica mondiale e che, ha temuto quando, per un soffio, Simone hala terza prova di slancio con kg., ...... però, ha per la prima volta in carriera tremato e sudato freddo quando, davvero per un soffio, Simone hala terza prova di slancio con kg., misura che avrebbe significato gradino più alto ...... però, ha per la prima volta in carriera tremato e sudato freddo quando, davvero per un soffio, Simone hala terza prova di slancio con kg., misura che avrebbe significato gradino più alto ...