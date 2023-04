FAI un giro in villa, le iniziative di primavera per conoscere le ville del Veneto (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la primavera, si rinnova l’appuntamento – da aprile a giugno 2023 – con FAI un giro in villa, Festival Laboratorio del Vivere la villa Veneta. Organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto, l’iniziativa giunge alla sua settima edizione. E ha come obiettivo far conoscer e apprezzare un monumento simbolo del territorio. Le proposte si snodano nell’arco di nove domeniche, alla scoperta di ville e giardini solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospitano laboratori, passeggiate culturali, incontri e musica. “La manifestazione FAI un giro in villa è un evento che parte dai giovani del FAI Veneto”, commentaInes Lanfranchi Thomas, presidente del FAI del ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la, si rinnova l’appuntamento – da aprile a giugno 2023 – con FAI unin, Festival Laboratorio del Vivere laVeneta. Organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI, l’iniziativa giunge alla sua settima edizione. E ha come obiettivo far conoscer e apprezzare un monumento simbolo del territorio. Le proposte si snodano nell’arco di nove domeniche, alla scoperta die giardini solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospitano laboratori, passeggiate culturali, incontri e musica. “La manifestazione FAI uninè un evento che parte dai giovani del FAI”, commentaInes Lanfranchi Thomas, presidente del FAI del ...

Torna in Veneto "Fai un giro in Villa" PPN - Prima Pagina News FAI un giro in villa, le iniziative di primavera per conoscere le ville del Veneto Da aprile a giugno, torna l'appuntamento con 'FAI un giro in villa', Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione. Da aprile a giugno, torna l'appuntamento con 'FAI un giro in villa', Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione.