Eziolino Capuano salva il Taranto | arrivano i complimenti di Allegri | “Sei un grande”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EziolinoCapuano salva il #Taranto, arrivano i complimenti di #Allegri: 'Sei un grande' - mannax1897 : RT @tarantofans: Scambio di saluti tra fenomeni: Eziolino Capuano e Allegri - odiolacciuga : RT @ALLEGRIVERME: Direttamente da TARANTO Eziolino Capuano fa gli auguri al suo collega di Lega Pro #Allegri Massimiliano,due allenatori ch… - GagliardiGius : RT @DiMarzio: Eziolino #Capuano manda un messaggio pre #Sporting, la risposta di #Allegri emoziona Taranto | VIDEO ?? - DiMarzio : Eziolino #Capuano manda un messaggio pre #Sporting, la risposta di #Allegri emoziona Taranto | VIDEO ?? -

Da Massimiliano Allegri un messaggio per. Sarà - verrebbe da dire - l'abilità nel costruire sistemi difensivi efficienti, ma evidentemente c'è un certo feeling. L'allenatore del Taranto aveva inviato un video al collega ...Estratto da corrieredellosport.it Sabato il Taranto (serie C girone C) è tornato a vincere in campionato in una partita piena di emozioni e gol, contro una nobile decaduta del calcio ...Una vittoria speciale e meritata, commentata con emozione e senza filtri dal tecnico dei pugliesi, da sempre persona emotiva e passionale. Ecco le sue parole al termine del match ...

Eziolino Capuano e Allegri: da Taranto alla Juve succede davvero, il VIDEO Tuttosport

Eziolino Capuino ha rinnovato gli auguri alla Juventus in ... Lo scambio di complimenti tra Capuano e Allegri Questo il video saluto dall'allenatore del Taranto: "Max in bocca al lupo, battiamo questo ...Il video dello scambio tra il tecnico del Taranto e quello della Juve è finito sul web: ecco cosa si sono detti!