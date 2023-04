Ex docente multata mentre illustrava il duomo | “Non volevamo frodare nessuno”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. A Casatenovo, in provincia di Lecco, la notizia dell’importo della maxi multa emessa dagli agenti della Polizia Locale di Città Alta nei confronti dell’ex professoressa di arte Rosita Corbetta, mercoledì 12 aprile non era ancora arrivata. Quando Samuele Baio, presidente dell’Università per tutte le età, ha saputo che si trattava di duemila euro, si è ammutolito: “Duemila euro? Davvero? Non so proprio cosa dire. Come associazione ci siamo offerti di pagare ma faremo senz’altro ricorso perché la nostra è una piccola realtà senza scopo di lucro e non riusciamo a sostenere una spesa tanto elevata”. È incredulo e dispiaciuto per quanto accaduto lo scorso 4 aprile, quando lain pensione, che fa parte del gruppo, è stataper esercizio abusivo della professione di guida turistica. “Avevamo deciso di organizzare una gita a Bergamo per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmanuKant : RT @GG56768407: @alex_lucchiari @RoccoTodero I vigili avrebbero tenuto d'occhio la docente un quarto d'ora prima di intervenire. “Abbiamo i… - truuudetective : RT @GG56768407: @alex_lucchiari @RoccoTodero I vigili avrebbero tenuto d'occhio la docente un quarto d'ora prima di intervenire. “Abbiamo i… - GG56768407 : @alex_lucchiari @RoccoTodero I vigili avrebbero tenuto d'occhio la docente un quarto d'ora prima di intervenire. “A… - infoitinterno : Docente in pensione multata per esercizio abusivo della professione - orizzontescuola : Docente in pensione multata per esercizio abusivo della professione: multa da 2mila euro, lei annuncia il ricorso -

per aver illustrato a una comitiva di amici le bellezze artistiche della Città Alta di Bergamo pur non essendo una guida turistica abilitata: Rosita Corbetta,di Storia dell'arte in ...per esercizio abusivo della professione. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 aprile . A ... Dopo 35 anni di servizio comedi disegno artistico presso la scuola media , la professoressa, oggi ...Nuovi aggiornamenti in merito alla vicenda riguardante ladi storia dell'arte in pensioneper esercizio abusivo della professione di guida turistica. L'insegnante, segnala Bergamo News , è stata segnalata alla polizia locale da una guida ...

Docente in pensione multata per esercizio abusivo della professione: multa da 2mila euro, lei annuncia il ricorso Orizzonte Scuola

A Bergamo una docente di educazione artistica in pensione si è vista fermare dalla polizia locale e multare di duemila euro per esercizio abusivo della professione di guida turistica: stava spiegando ...Professoressa in pensione racconta la storia di Bergamo agli amici e viene multata per 2mila euro Una professoressa di Educazione artistica in pensione è stata multata. Secondo gli agenti della polizi ...