Ex Atletico, PSG e Parma, UFFICIALE: 'El Cebolla' Rodriguez torna a giocare (Di giovedì 13 aprile 2023) Cristian Rodriguez, centrocampista uruguaiano che in carriera ha vestito le maglie di Atletico Madrid, Porto e PSG ed è passato anche... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Cristian, centrocampista uruguaiano che in carriera ha vestito le maglie diMadrid, Porto e PSG ed è passato anche...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ex Atletico, PSG e Parma, UFFICIALE: 'El Cebolla' Rodriguez torna a giocare: Cristian Rodriguez, centrocampista uru… - Tomkingbekhor : @433 @Benzema Amazing by Benzema. Reminded me of 2017 and 2018 Ronaldo 16 goals in 9 games consecutively in UCL KO… - smile_alp : @mackolik Psg atletico city - _nassim29 : @ChelseaFC Chelsea 2-0 PSG Chelsea 2-0 Atletico Chelsea 2-0 Real Madrid Chelsea 1-0 Manchester city - AceccKramer : Vincente CL 2023, le quote Snai a settembre Manchester City 3,50 Psg 6 Liverpool 7,50 Bayern Monaco 7,50 Real Madr… -