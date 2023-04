Evita di utilizzare stazioni di ricarica gratuite in aeroporti, hotel o centri commerciali (Di giovedì 13 aprile 2023) Molti di noi conoscono il terrore di una batteria del telefono all’1 percento e il panico di guardare lo schermo che si spegne. Ma affrettarsi a collegare il telefono a una stazione di ricarica pubblica in un hotel, aeroporto o bar potrebbe essere rischioso, secondo un recente avvertimento dell’FBI. “I cattivi attori hanno escogitato modi per utilizzare le porte USB pubbliche per introdurre malware e software di monitoraggio sui dispositivi”, ha scritto l’FBI Denver in un tweet. “”. Il consiglio: porta il tuo caricabatterie e il cavo USB e usa invece una presa elettrica per alimentare il tuo dispositivo. L’allarme dell’FBI è solo l’ultimo caso di preoccupazione del governo su ciò che è noto come “juice jacking”, un crimine informatico in cui un hacker utilizza porte USB pubbliche per rubare dati, come numeri di carte di credito, o ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 13 aprile 2023) Molti di noi conoscono il terrore di una batteria del telefono all’1 percento e il panico di guardare lo schermo che si spegne. Ma affrettarsi a collegare il telefono a una stazione dipubblica in un, aeroporto o bar potrebbe essere rischioso, secondo un recente avvertimento dell’FBI. “I cattivi attori hanno escogitato modi perle porte USB pubbliche per introdurre malware e software di monitoraggio sui dispositivi”, ha scritto l’FBI Denver in un tweet. “”. Il consiglio: porta il tuo caricabatterie e il cavo USB e usa invece una presa elettrica per alimentare il tuo dispositivo. L’allarme dell’FBI è solo l’ultimo caso di preoccupazione del governo su ciò che è noto come “juice jacking”, un crimine informatico in cui un hacker utilizza porte USB pubbliche per rubare dati, come numeri di carte di credito, o ...

