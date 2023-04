Eventi Roma – Presentata la 44ima edizione della Discesa Internazionale del Tevere in due tappe (Di giovedì 13 aprile 2023) Presentata nella sala del Carroccio in Campidoglio la 44^ edizione della Discesa Internazionale del Tevere in programma dal 25 aprile al 1°maggio da Città di Castello a Roma. Due le tappe previste quest’anno nella Capitale: quella del 30 aprile sul fiume Aniene e quella del 1° maggio sul fiume Tevere. Il tradizionale appuntamento di primavera che si percorre principalmente con la pagaia (canoa e SUP), ma anche in bici e a piedi, consente in totale sicurezza di ammirare dai fiumi la bellezza dei territori. “Questo particolare evento di turismo sportivo, molto diffuso nel centro e nord Europa, mira a recuperare il rapporto della città con il fiume e rappresenta uno strumento per l’avvio di filiere locali sostenibili. Mi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023)nella sala del Carroccio in Campidoglio la 44^delin programma dal 25 aprile al 1°maggio da Città di Castello a. Due lepreviste quest’anno nella Capitale: quella del 30 aprile sul fiume Aniene e quella del 1° maggio sul fiume. Il tradizionale appuntamento di primavera che si percorre principalmente con la pagaia (canoa e SUP), ma anche in bici e a piedi, consente in totale sicurezza di ammirare dai fiumi la bellezza dei territori. “Questo particolare evento di turismo sportivo, molto diffuso nel centro e nord Europa, mira a recuperare il rapportocittà con il fiume e rappresenta uno strumento per l’avvio di filiere locali sostenibili. Mi ...

