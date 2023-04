Evan Gershkovich, ambasciata Russia in Italia: “Appello direttori giornali è sconcertante” (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ambasciata russa a Roma in un post su Fb: "I direttori dei giornali ignorano alcune clamorose violazioni" “E’ sconcertante la richiesta” dei principali direttori dei giornali Italiani di “intervenire nella procedura di giustizia” che riguarda il corrispondente del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio. Lo scrive su Facebook l’ambasciata russa a Roma, replicando alla lettera-Appello dei direttori dei sei principali quotidiani Italiani al nuovo ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, per sollecitare il rilascio del corrispondente del Wall Street Journal. “Lasciano perplessi le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) L'russa a Roma in un post su Fb: "Ideiignorano alcune clamorose violazioni" “E’la richiesta” dei principalideini di “intervenire nella procedura di giustizia” che riguarda il corrispondente del Wall Street Journal,, arrestato incon l’accusa di spionaggio. Lo scrive su Facebook l’russa a Roma, replicando alla lettera-deidei sei principali quotidianini al nuovo ambasciatore russo in, Alexei Paramonov, per sollecitare il rilascio del corrispondente del Wall Street Journal. “Lasciano perplessi le ...

