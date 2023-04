Evan Gershkovich | ambasciata Russia in Italia | “Appello direttori giornali è sconcertante”

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “E’la richiesta” dei principalideini di “intervenire nella procedura di giustizia” che riguarda il corrispondente del Wall Street Journal,, arrestato incon l’accusa di spionaggio. Lo scrive su Facebook l’russa a Roma, replicando alla lettera-deidei sei principali quotidianini al nuovo ambasciatore russo in, Alexei Paramonov, per sollecitare il rilascio del corrispondente del Wall Street Journal. “Lasciano perplessi le richieste degli onorevoli rappresentanti delle testate del Paese che proclama tra i suoi principi giuridici essenziali ‘La legge è uguale per ...

Mosca risponde all'appello dei giornali italiani su Gershkovich: "Assurdo e inopportuno" la Repubblica

