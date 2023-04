Evade dai domiciliari, va al bar e semina il caos: arrestato 43enne (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo di 43 anni di Cadeo, provincia di Piacenza, è evaso dagli arresti domiciliari per andare a bere in un bar dove ha seminato il caos. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri intervenuti a Caorso. Qui l’uomo è entrato in un bar chiedendo ancora alcol e al rifiuto del titolare gli avrebbe lanciato addosso un mestolo. Ne è nato un parapiglia tra i due, per cercare di dividerli e calmarli è intervenuto un altro avventore 22enne che a sua volta è stato colpito da un pugno. Sul posto sono state inviate due pattuglie dei carabinieri e il personale del 118 che ha provveduto a medicare sul posto per lievi graffi sul volto il 22enne e il gestore. Il 43enne ubriaco è stato invece trasportato presso il pronto soccorso di Piacenza. Dopo tutti gli accertamenti del caso i militari lo hanno ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo di 43 anni di Cadeo, provincia di Piacenza, è evaso dagli arrestiper andare a bere in un bar dove hato il. L’uomo è statodai carabinieri intervenuti a Caorso. Qui l’uomo è entrato in un bar chiedendo ancora alcol e al rifiuto del titolare gli avrebbe lanciato addosso un mestolo. Ne è nato un parapiglia tra i due, per cercare di dividerli e calmarli è intervenuto un altro avventore 22enne che a sua volta è stato colpito da un pugno. Sul posto sono state inviate due pattuglie dei carabinieri e il personale del 118 che ha provveduto a medicare sul posto per lievi graffi sul volto il 22enne e il gestore. Ilubriaco è stato invece trasportato presso il pronto soccorso di Piacenza. Dopo tutti gli accertamenti del caso i militari lo hanno ...

Floridia, evade per la quarta volta dai domiciliari: finisce in carcere Un floridiano, Gianluigi Caruso, 32 anni, con diversi precedenti per furto, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza per evasione. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari in quanto responsabile dei furti in danno di diverse attività commerciali di Floridia. I militari, nel corso dei ... Floridia, evade quattro volte dai domiciliari: arrestato finisce in carcere Un floridiano, con diversi precedenti per furto, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza per evasione. Il 32enne si trovava agli arresti domiciliari in quanto responsabile dei furti in danno di diverse attività commerciali di Floridia. I militari, nel corso ... Evade dai domiciliari, i Carabinieri lo rintracciano e lo arrestano Rieti Life Rieti, evade dai domiciliari ma i Carabinieri lo arrestano in flagranza Un uomo di 40 anni ai domiciliari è evaso dai domiciliari a Rieti: arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Farfa. Bielorussia estrada uomo accusato dopo disegni anti-war figlia La Bielorussia ha trasferito in Russia il cittadino russo Alexei Moskalyov, condannato per aver screditato le forze armate russe e accusato dopo un'inchiesta scaturita dai disegni anti war della figli ... Un uomo di 40 anni ai domiciliari è evaso dai domiciliari a Rieti: arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Farfa.La Bielorussia ha trasferito in Russia il cittadino russo Alexei Moskalyov, condannato per aver screditato le forze armate russe e accusato dopo un'inchiesta scaturita dai disegni anti war della figli ...