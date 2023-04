Europe League – Roma ko a Rotterdam. Oltre il danno la beffa degli infortuni (Di giovedì 13 aprile 2023) Finisce tra i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato e la preoccupazione per un’altra coppia di infortunati che graverà sicuramente sui prossimi e decisivi impegni. Nella bolgia del De Kuip orfana di tifosi giallorossi, la squadra di Mourinho mette in scena la solita tattica da trasferta Europea. Squadra bassa e quinti bloccati nella metà campo per un 5-3-2 che ha il merito di intasare gli spazi e far giocare male anche chi, come la squadra olandese fa degli scambi rapidi e degli inserimenti il suo credo. Con Rui Patricio inoperoso (lo sarà per tutta la gara) e la capacità di bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa avversaria, la Roma del palla lunga e pedalare ha subito un duro colpo al 25’ quando Dybala ha chiamato il cambio lasciando il posto ad un effervescente El Shaarawy, subito pericoloso in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) Finisce tra i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato e la preoccupazione per un’altra coppia di infortunati che graverà sicuramente sui prossimi e decisivi impegni. Nella bolgia del De Kuip orfana di tifosi giallorossi, la squadra di Mourinho mette in scena la solita tattica da trasfertaa. Squadra bassa e quinti bloccati nella metà campo per un 5-3-2 che ha il merito di intasare gli spazi e far giocare male anche chi, come la squadra olandese fascambi rapidi einserimenti il suo credo. Con Rui Patricio inoperoso (lo sarà per tutta la gara) e la capacità di bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa avversaria, ladel palla lunga e pedalare ha subito un duro colpo al 25’ quando Dybala ha chiamato il cambio lasciando il posto ad un effervescente El Shaarawy, subito pericoloso in ...

Europa League, Feyenoord-Roma 1-0 nell'andata dei quarti Tiscali I risultati di Europa e Conference League: lo United pareggia con due autogol I risultati dei quarti di finale di Europa League e Conference League: il Siviglia pareggia con il Manchester con due autoreti Concluse tutte le gare di andata dei quarti di finale di Europa League e ... Juventus-Sporting Lisbona 1-0, Gatti e Perin decisivi TORINO (ITALPRESS) – E' della Juventus il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri battono 1-0 i ... I risultati dei quarti di finale di Europa League e Conference League: il Siviglia pareggia con il Manchester con due autoreti Concluse tutte le gare di andata dei quarti di finale di Europa League e ...TORINO (ITALPRESS) – E' della Juventus il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri battono 1-0 i ...