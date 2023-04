Europa League, paura per Szczesny: il portiere della Juventus si tocca il petto e chiede il cambio. Poi i controlli: «Tutto a posto» (Di giovedì 13 aprile 2023) Durante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, Wojciech Szczesny ha chiesto il cambio al 44esimo del primo tempo dopo essersi toccato il petto. Al suo posto è entrato Perin. Il portiere polacco dei bianconeri si è fermato subito dopo aver avuto le palpitazioni, chiedendo l’aiuto dei medici prima della sostituzione. Il portiere ha lasciato il campo sulle sue gambe, ricevendo l’abbraccio dei suoi compagni di squadra. Come riferisce Ansa, Szczesny si è subito sottoposto a un elettrocardiogramma al centro medico dell’Allianz Stadium di Torino che ha scongiurato complicazioni. I ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Durante la partita di andata dei quarti di finale ditrae Sporting Lisbona, Wojciechha chiesto ilal 44esimo del primo tempo dopo essersito il. Al suoè entrato Perin. Ilpolacco dei bianconeri si è fermato subito dopo aver avuto le palpitazioni,ndo l’aiuto dei medici primasostituzione. Ilha lasciato il campo sulle sue gambe, ricevendo l’abbraccio dei suoi compagni di squadra. Come riferisce Ansa,si è subito sottoa un elettrocardiogramma al centro medico dell’Allianz Stadium di Torino che ha scongiurato complicazioni. I ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - GoalItalia : 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Se… - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - RobertaFazio7 : RT @jup1897: ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, TV8, @DAZN_IT ?? #JU… - Matilde1802 : RT @GoalItalia: 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Serie B 20… -