Europa League, Massimiliano Allegri: "Meglio nel secondo tempo, bravi a vincere senza subire gol" (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juventus incamera il successo per 1-0 nel match valevole come andata dei quarti di finale dell'Europa League 2023 e pensa già al match di ritorno che si disputerà tra una settimana in casa dello Sporting Lisbona. Questa sera la compagine bianconera ha sofferto per larghi tratti del match, ha dovuto ringraziare le prove dei due portieri, ma ha comunque archiviato i primi 90 minuti con un risultato che potrebbe davvero essere fondamentale, reso possibile dalla prima rete in maglia juventina di Gatti. Al termine della sfida dell'Allianz Stadium ha parlato il tecnico bianconero. Massimiliano Allegri ha puntato subito l'attenzione sullo spirito del gruppo: "Nonostante una partita difficile i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere sempre in partita e migliorare passo dopo passo. Oggi, come nel complesso ...

