Europa League | la Roma esce sconfitta da Rotterdam | vittoria per 1-0 del Feyenoord

(Di giovedì 13 aprile 2023) Alva il primo atto della doppia sfida contro lanei quarti di finale di. La squadra di, che vuole riscattare lain finale di Conferencedell’anno scorso proprio contro i giallorossi, vince 1-0. Tra sette giorni il ritorno allo stadio Olimpico. Nel primo tempo i padroni di casa impongono il loro ritmo, laperde per infortunio Dybala ma sono proprio i giallorossi ad avere l’occasione per passare in vantaggio, a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Da un calcio d’angolo sulla destra Wieffer tocca di mano il pallone e l’arbitro fischia il rigore. Pellegrini però spreca, tirando sul palo alla destra del portiere. Nel secondo tempo i giallorossi perdono anche Abraham ed è sempre Wieffer a ...

La storia della qualificazione alle semifinali die tutta ancora da scrivere, perché l'1 - 0 in favore del Feyenoord lascia aperte tutte le strade. Ma la partita di questa sera in Olanda è un efficace riassunto della recente e tutt'...Ma la gara di andata dei quarti di finale dinon condanna i giallorossi che sono più che mai vivi e tra una settimana nel ritorno la squadra di Mourinho potrà andare alla ricerca di una ...Al Feyenoord va il primo atto della doppia sfida contro la Roma nei quarti di finale di. La squadra di Rotterdam, che vuole riscattare la sconfitta in finale di Conferencedell'anno scorso proprio contro i giallorossi, vince 1 - 0. Tra sette giorni il ritorno allo ...

Questo mercoledì sera europeo non inizia nel migliore dei modi per le formazioni italiane. La Roma, impegnata in Europa League in trasferta contro il Feyenord, ha perso 1-0 contro la compagine ...Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'andata dei quarti di finali di Europa League contro lo Sporting ...