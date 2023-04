Europa League, Juventus-Sporting: le probabili formazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 21.00 di oggi andrà in scena il quarto di finale di andata di Europa League tra Juventus e Sporting. Le probabili formazioni Di seguito riportiamo le probabili formazioni del match tra Juventus e Sporting valido per i quarti di finale di andata di Europa League. Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Di Maria. All. Allegri. Sporting (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 21.00 di oggi andrà in scena il quarto di finale di andata ditra. LeDi seguito riportiamo ledel match travalido per i quarti di finale di andata di(3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Di Maria. All. Allegri.(3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim. L'articolo proviene da Calcio News 24.

