Europa League, Juventus - Sporting: dove vederla in tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona oggi, giovedì 13 aprile, alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Andata dei quarti di finale ditraLisbona oggi, giovedì 13 aprile, alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - GoalItalia : 'Non siamo la squadra più forte d'Italia' ?? Mourinho carica la Roma: 'Non siamo i più forti in Europa League ma po… - crithoz97 : RT @assromaxx: finalmente l'anti-calcio, forza europa league. - LUCArnnds : RT @juventusfc: ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP -