Europa League, Juve-Sporting 1-0: gol di Gatti (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere l’incontro il gol di Gatti al 73?. Tra una settimana il ritorno a Lisbona. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Lantus supera 1-0 loLisbona nel match d’andata dei quarti di finale didisputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere l’incontro il gol dial 73?. Tra una settimana il ritorno a Lisbona. L'articolo proviene da Italia Sera.

