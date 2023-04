Europa League, Juve-Sporting 1-0: gol di Gatti (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere l'incontro il gol di Gatti al 73'. Tra una settimana il ritorno a Lisbona. LA PARTITA - I padroni di casa partono forte con un recupero di Bremer che innesca Di Maria. Il Fideo allarga per Milik che cerca la porta ma il suo destro termina alto. La risposta portoghese è affidata al destro di Trincao che si spegne però sul fondo. Juventus pericolosa al 10' con un cambio di gioco di Di Maria per Chiesa; elegante stop del 7 bianconero e diagonale potente che trova la respinta di Adan. Al 20' brivido con Morita che riceve dal limite dell'area e calcia di prima intenzione ma il pallone termina sul fondo di un soffio. Al 28' lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Lantus supera 1-0 loLisbona nel match d'andata dei quarti di finale didisputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere l'incontro il gol dial 73'. Tra una settimana il ritorno a Lisbona. LA PARTITA - I padroni di casa partono forte con un recupero di Bremer che innesca Di Maria. Il Fideo allarga per Milik che cerca la porta ma il suo destro termina alto. La risposta portoghese è affidata al destro di Trincao che si spegne però sul fondo.ntus pericolosa al 10' con un cambio di gioco di Di Maria per Chiesa; elegante stop del 7 bianconero e diagonale potente che trova la respinta di Adan. Al 20' brivido con Morita che riceve dal limite dell'area e calcia di prima intenzione ma il pallone termina sul fondo di un soffio. Al 28' lo ...

