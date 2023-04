Europa League, Josè Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. Segniamo poco? Non abbiamo Haaland…” (Di giovedì 13 aprile 2023) Mastica amaro la Roma al termine del match in casa del Feyenoord valevole come andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023. Al Stadion Feijenoord di Rotterdam i giallorossi cadono con il punteggio di 1-0 contro gli olandesi con la rete di Wieffer che, ad inizio ripresa, condanna la squadra allenata da mister Josè Mourinho. A questo punto, quindi, tutto verrà rimesso in palio nella sfida di ritorno, che si giocherà allo stadio Olimpico tra sette giorni esatti. Nel post-match della sfida odierna, lo Special One ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un risultato che non pensiamo di meritare ma è solo il primo tempo. abbiamo perso 1-0 ma sono ottimista per il ritorno, possiamo farcela e l’Olimpico sarà come ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Mastica amaro la Roma al termine del match in casa del Feyenoord valevole come andata dei quarti di finale dell’2023. Al Stadion Feijenoord di Rotterdam i giallorossi cadono con il punteggio di 1-0 contro gli olandesi con la rete di Wieffer che, ad inizio ripresa, condanna la squadra allenata da mister. A questo punto, quindi, tutto verrà rimesso in palio nella sfida di ritorno, che si giocherà allo stadio Olimpico tra sette giorni esatti. Nel post-match della sfida odierna, lo Special One ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un risultato che non pensiamo di meritare ma è solo il1-0 ma sono ottimista per il ritorno, possiamo farcela e l’Olimpico sarà come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - manuhellt : RT @FrederickSeb: @juventusfc Manco l'Europa League eh. Manco quella. Speriamo ci penalizzino ancora almeno evitiamo di andare in Europa a… - peoql3 : Manchester United vs Sevilla Europa League Quarter Final?? Live Stream ??#UEL #MUNSEV ???? -