Europa League | Feyenoord - Roma | dove vederla in tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Andata dei quarti di finale ditraoggi, giovedì 13 aprile, alle 18:45 allo Stadion de Kuip. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Sport Football, Sky Go e Dazn. Sanchez Martinez è l'arbitro designato per il match. "Abbiamo analizzato tanto del, è un'ottima squadra. Non è una squadra in cui puoi trovare difetti o punti deboli. È una squadra forte, che si sviluppa in questa liga olandese. Fa tanti gol grazie anche ai suoi giocatori, aggressiva, sa anche giocare diretto". José Mourinho ha presentato così in conferenza stampa l'andata dei quarti di finale dicontro ildi Arne Slot, il cui ritorno all'Olimpico sarà il 20 aprile. "Abbiamo eliminato due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - GoalItalia : 'Non siamo la squadra più forte d'Italia' ?? Mourinho carica la Roma: 'Non siamo i più forti in Europa League ma po… - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - MnNardiello : RT @juventusfc: ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP -

Perché la Juventus, tanto criticata in generale per il suo non - gioco e in particolare per la retrocessione autunnale dalla Champions all', ha una grande occasione di nobilitare la sua ...Pedro Goncalves (LaPresse) - calciomercato.itAvversaria stasera all'Allianz Stadium' nell'andata dei quarti di, la squadra (24 anni media età) del 38enne quotatissimo Amorim annovera ...Andata dei quarti di finale ditra Juventus e Sporting Lisbona oggi, giovedì 13 aprile, alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e streaming su Sky Sport Uno, ...

In campo e per le casse: quanto vale l'Europa League per la Juve La Gazzetta dello Sport

Dopo la Champions, è tempo di quarti di finale anche per Europa League e Conference League, competizioni che vedono impegnate tre squadre italiane: Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in ...Nei tre precedenti in Europa contro la Roma, il Feyenoord non ha mai vinto. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate era in Finale di Conference League quando i giallorossi ne uscirono ...