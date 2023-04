Europa League | Feyenoord-Roma 1-0 nell’andata dei quarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - enchocom : Certi giocatori della Juve non c'entrano niente con l'Europa League - siamo_la_Roma : ?? José #Mourinho dopo #FeyenoordRoma ?? '#Dybala? Qualcosa c'è. Ottimista per il ritorno' ?? Le sue parole… -

La vuole ripartire alla grande indopo il ko in campionato contro la Lazio di Sarri . Nel prepartita del match valevole per l'andata dei quarti di finale all' Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona , il dirigente ...Le parole di Massimiliano Allegri prima del calcio d'inizio della partita didella Juve contro lo Sporting Lisbona Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del quarto di finale diche vede la Juve contro lo ...All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di. In campo si affrontano Juventus e Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ...

Europa League: Feyenoord-Roma 1-0, gol di Wieffer, rigore fallito da Pellegrini - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Cresce l’attesa per l’andata dei quarti di finale di Europa League fra Feyenoord e Roma. In campo alle 18:45 in terra olandese Feyenoord e Roma, a caccia di una vittoria per ipotecare la semifinale: ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Feyenoord ha sconfitto la Roma 1-0 a Rotterdam nella partita di andata dei quarti di finale di Europa League. Un match sfortunato per i giallorossi, che hanno perso per ...