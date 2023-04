Europa League | Feyenoord - Roma 1 - 0 nell' andata dei quarti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Partita sfortunata per lain Olanda, sconfitta per 1 - 0deidi finale didal. I giallorossi perdono Dybala nel primo tempo per un infortunio all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - servizialbatros : RT @matt1news: SZCZESNY VIENE SOSTITUITO A CAUSA DI 'FORTI DOLORI AL PETTO' NEL CORSO DEL MATCH DI EUROPA LEAGUE DELLA JUVENTUS. (SKY SPOR… - pazzamentejuve : GATTIIIIIIIIIIII PRIMO GOL ALLA JUVENTUS!!!! IN EUROPA LEAGUE!!!! 1-0 JUVEEEEEEEE AL 74’!!! #JuveSportingCP -

... il portiere bianconero, portandosi una mano sul petto, all'altezza del cuore, ha chiesto il cambio con preoccupazione alla panchina nel corso del primo tempo dell'andata dicontro lo ...Ini nostri club potrebbero affrontarsi solo nell'ultimo atto del torneo. In Conferencei viola ripartono dalla Polonia A Nyon si sono tenuti i sorteggi per decidere quali ...Le condizioni di Wojech Szczesny, sostituito nel finale di primo tempo di Juventus - Sporting. Grande spavento per il portiere bianconero, che all'improvviso ha accusato un malessere portandosi la ...

Finisce 1-0 per gli olandesi l'andata dei quarti di Europa League tra Feyenoord e Roma. Nella Roma i migliori sono Smalling e Ibanez, i peggiori Pellegrini (che ha sbagliato un rigore) e Abraham.