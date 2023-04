Europa League | Feyenoord-Roma 1-0 nell' andata dei quarti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam, 13 apr. -(Adnkronos) - Partita sfortunata per lain Olanda, sconfitta per 1-0deidi finale didal. I giallorossi perdono Dybala nel primo tempo per un infortunio all'adduttore e Abraham nel secondo per un problema alla spalla. Al 43' Pellegrini sbaglia un rigore calciandolo sul palo e, poi, esce all'intervallo. Al 54' sblocca Wieffer con quello che sarà il gol partita. Clamorosa chance per il pari per Ibanez, ma il suo colpo di testa va sulla traversa, complice un salvataggio sulla linea. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico. LA PARTITA - In avvio di match ilcerca di aggredire alto per recuperare il pallone giàa treavversaria, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - _standxstill_ : ma perché l’europa league la fanno vedere su tv 8? non capisco -

Per l'andata dei quarti di finale di, a partire dalle 21 seguiremo live Juventus - Sporting. Reduci dalla sconfitta contro la Lazio, i bianconeri vogliono partire con il piede giusto in ...17 Attimi di paura in casa Juventus. Al 40' del primo tempo del match contro lo Sporting Lisbona , valido per i quarti di finale di, Wojciech Szczsny ha iniziato a toccarsi il petto ripetutamente , avvisando il proprio compagno di reparto Bremer di non sentirsi molto bene. IN LACRIME - Palla in out ed attimi di ...AGI - Una Roma sfortunata e poco cinica, un po' come successo a Salisburgo nell'andata dei sedicesimi, perde contro il Feyenoord il primo round dei quarti di finale di. Al De Kuip finisce 1 - 0 per gli olandesi grazie al gol di Wieffer, dopo un rigore sbagliato da Pellegrini (palo) e un salvataggio sulla linea miracoloso di Idrissi su Ibanez (con aiuto ...

Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Finisce 1-0 per gli olandesi l'andata dei quarti di Europa League tra Feyenoord e Roma. Nella Roma i migliori sono Smalling e Ibanez, i peggiori Pellegrini (che ha sbagliato un rigore) e Abraham.