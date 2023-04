Europa League amara per la Roma che perde l' andata

(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Unasfortunata e poco cinica, un po' come successo a Salisburgo nell'dei sedicesimi,contro il Feyenoord il primo round dei quarti di finale di. Al De Kuip finisce 1-0 per gli olandesi grazie al gol di Wieffer, dopo un rigore sbagliato da Pellegrini (palo) e un salvataggio sulla linea miracoloso di Idrissi su Ibanez (con aiuto della traversa). Inoltre Josè Mourinho deve fare anche i conti con gli infortuni di Dybala e Abraham, costretti entrambi al cambio a gara in corso e quindi in dubbio per la sfida di ritorno: giovedì prossimo all'Olimpico servirà un'altra rimonta ai giallorossi per qualificarsi alle semifinali. Succede pochissimo in un inizio di gara molto equilibrato e contratto, in cui la prima vera potenziale occasione capita al 20' sul mancino di Dybala ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Se… - juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - AlessioTresca : @HungryMarcio Quest'anno l'Europa league è la Champions. La Champions tolte real e City è l'Europa league e la conf… - lellofficial : RT @AuroraLittleSun: “Malore per il portiere Szczesny durante Juventus-Sporting di Europa League” A pensar male si fa peccato, ma… Io so s… -

... ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin che ha fatto anche il punto sulla JuventusLa Juventus ha vinto ieri la gara d'andata dei quarti di finale dicontro lo Sporting CP con un gol ...C'è stata grande ansia e tensione durante la partita ditra Juve e Sporting Lisbona . A mettere in apprensione tutti i componenti della panchina bianconera e i tifosi presenti all'Allianz Stadium ci ha pensato Szczesny , uscito dal campo in ...La Roma è salita sì al terzo posto in classifica, ma ora rischia di uscire contro il Feyenoord in, dopo il k.o. di giovedì per 1 - 0 in Olanda. Il ritorno di giovedì alle 21 all'...

Europa League, Juventus-Sporting Lisbona: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Demiral Gasperini L’Atalanta di Gian Piero Gasperini attualmente milita alla sesta posizione in Serie A ed è in lizza per un posto in Europa, che sia la via più prestigiosa ovvero quella della ...Sotto, troviamo a quota 10 l’Arsenal (che ha perso contro lo Sporting Lisbona in Europa League ma solo ai calci di rigore, con i 120 minuti conclusi sull'1-1), l’Atletico Madrid (striscia conseguita ...