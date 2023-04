Europa League 2022/2023: lo United si fa rimontare dal Siviglia nel finale, pareggiano Leverkusen e Union Saint Gilloise (Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match validi per l’andata dei quarti di finale di Europa League e di Conference League 2022/2023. Il Manchester United si butta via contro il Siviglia. Partita dominata dai ragazzi di Ten Hag, che vanno in vantaggio al 14? con Sabitzer e raddoppiano sempre con l’austriaco al 21?. Siviglia irriconoscibile che rischia di subire a più riprese il gol del 3-0 con Antony che colpisce il palo e Malacia che si mangia un rigore in movimento nel secondo tempo. La squadra di Mendilibar segna il gol della speranza all 86? con Malacia che mette nella sua porta un cross apparentemente innocuo di Rakitic. Poco dopo si fa male Lisandro Martinez che lascia i Red Devils in 10. Ed è in pieno recupero che il ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match validi per l’andata dei quarti didie di Conference. Il Manchestersi butta via contro il. Partita dominata dai ragazzi di Ten Hag, che vanno in vantaggio al 14? con Sabitzer e raddoppiano sempre con l’austriaco al 21?.irriconoscibile che rischia di subire a più riprese il gol del 3-0 con Antony che colpisce il palo e Malacia che si mangia un rigore in movimento nel secondo tempo. La squadra di Mendilibar segna il gol della speranza all 86? con Malacia che mette nella sua porta un cross apparentemente innocuo di Rakitic. Poco dopo si fa male Lisandro Martinez che lascia i Red Devils in 10. Ed è in pieno recupero che il ...

