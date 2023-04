Eurolega femminile | Final Four 2023 | Schio sogna l’impresa con il Fenerbahce Praga contro Mersin nell’altra semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il basket italiano è tutto con il Famila. La squadra veneta sarà impegnata domani nelladell’. Ventuno anni dopo una squadra della nostra pallacanestro ha raggiunto questo traguardo nella massima competizione continentale per club e cercherà ora di realizzare un’impresa davvero clamorosa e storica. Servirà un miracolo già in semie al Famila, visto che affronterà una vera e propria corazzata come il. Una squadra semplicemente costruita per dominare in campo europeo, con le turche che sono assolutamente le favorite per la conquista della coppa. Ilva anche a caccia della primadella sua storia, visto che lo scorso anno era stato clamorosamente sconfitto dal Sopron ...