Eurolega | alla Virtus il derby delle deluse Milano ko sotto i colpi di Hackett e Belinelli

(Di giovedì 13 aprile 2023) V. BOLOGNA -89 - 84 Il'euro' rilancia lache, tra tante assenze sui due fronti, voleva riscattare un periodo opaco. Quella con, come volevasi dimostrare, non è ...

Così Milano sta avanti:pausa è 39 - 47. Ripresa: subito tre triple Virtus con Hackett, Beli e Shengelia. Poi ancora Hacket per la parità a quota 54. Ma Milano torna sopra con Tonut e Davies. Il ...Grande serata per Daniel Hackett, che con 25 punti guida Bolognavittoria.2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA 34GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca - Ritmi ...L', per le italiane, si chiude a Bologna in una sfida azzurra che non ha implicazioni di ... sacrificandoci in difesa, indipendentemente da quali saranno i cinque giocatori in campo, fino...

Alla Virtus il derby di Eurolega: Milano battuta in rimonta - Sportmediaset Sport Mediaset

Sconfitta indolore per fortuna degli uomini di Itoudis che ottengono lo stesso la qualificazione ai Playoffs di EuroLega grazie alla sconfitta del Baskonia al Pireo contro l’Olympiacos. Non basta al ...In generale penso che in funzione alla qualità e la salute dell'organico abbiamo fatto un Eurolega accettabile. Abbiamo giocato da debuttante, nella parte centrale della competizione andavamo bene, ma ...