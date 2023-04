EuroGinnastica Artistica | le Fate conquistano l’argento nella prova a squadre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’Italia può gioire per una nuova medaglia ai Campionati Europei di ginnastica. Ad Antalya (Turchia), infatti, lehanno ottenutofemminile. Un’altra performance degna di nota, dunque, ventiquattro ore dopo lo storico primo posto dei Moschettiericompetizione maschile. (leggi qui) Il quintetto composto da Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Giorgia Villa e Angela Andreoli ha totalizzato il punteggio finale di 161.629. Il primo gradino del podio lo ha conquistato in rimonta la Gran Bretagna (164.428) mentre l’Olanda si è piazzata al terzo posto (158.896). Pizzico di rammarico per le azzurre, saldamente al comando della gara dopo il volteggio e le parallele asimmetriche. Complice qualche sbavatura di troppo ...