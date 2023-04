Euro, la rivoluzione: ecco quali monete verranno abolite (Di giovedì 13 aprile 2023) Starebbero per uscire di circolazione le monetine da 1 e 2 centesimi di Euro. «La Commissione prevede di prendere una decisione entro la fine dell'anno sulla valutazione d'impatto e sulle possibili proposte legislative», ha annunciato il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a un'interrogazione parlamentare in materia. È forse un destino di tutte gli spicci, quelli di essere prima o poi messi fuori gioco dall'inflazione, per essere poi magari recuperati con cambi di moneta: come fece nel 1960 De Gaulle sostituendo un nuovo franco per 100 vecchi franchi, e come ha fatto tutta l'Eurozona tra 1999 e 2002. Ma l'Euro alla fine ci ha messo appena un ventennio a fare la fine che la lira aveva subito dopo 65 anni, e dopo il trauma della Grande Guerra. Nel 1859, infatti, era stata adottata la lira del Regno di Sardegna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Starebbero per uscire di circolazione le monetine da 1 e 2 centesimi di. «La Commissione prevede di prendere una decisione entro la fine dell'anno sulla valutazione d'impatto e sulle possibili proposte legislative», ha annunciato il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a un'interrogazione parlamentare in materia. È forse un destino di tutte gli spicci, quelli di essere prima o poi messi fuori gioco dall'inflazione, per essere poi magari recuperati con cambi di moneta: come fece nel 1960 De Gaulle sostituendo un nuovo franco per 100 vecchi franchi, e come ha fatto tutta l'zona tra 1999 e 2002. Ma l'alla fine ci ha messo appena un ventennio a fare la fine che la lira aveva subito dopo 65 anni, e dopo il trauma della Grande Guerra. Nel 1859, infatti, era stata adottata la lira del Regno di Sardegna ...

