Euro 2032, il sindaco di Palermo: «Un peccato non includere il Barbera»

Le parole del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sulla decisione della FIGC di non inserire Palermo tra le sedi designate per Euro 2032

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha commentato la decisione della FIGC di non includere lo stadio Barbera tra le sedi designate per Euro 2032. Di seguito le sue parole.

«Ho chiesto di incontrare il ministro per lo Sport Andrea Abodi e ringrazio il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per la sua disponibilità. Sorprende e dispiace l'estemporanea decisione che esclude Palermo e la Sicilia da una manifestazione calcistica internazionale, penalizzando oltre 5 milioni di cittadini e concentrando prevalentemente l'evento nell'area ...

