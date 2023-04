Etichettata come organo di stampa statale, l’americana NPR lascia Twitter: “Seguiteci su altri social” (Di giovedì 13 aprile 2023) Sale la tensione fra Elon Musk e il mondo del giornalismo: la BBC e l’emittente USA definite (erroneamente) come “media governativi” Leggi su repubblica (Di giovedì 13 aprile 2023) Sale la tensione fra Elon Musk e il mondo del giornalismo: la BBC e l’emittente USA definite (erroneamente)“media governativi”

