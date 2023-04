Esplosione in un'azienda casearia, morte 18mila mucche: 'Intrappolate nelle stalle'. Non era mai accaduto prima (Di giovedì 13 aprile 2023) Violenta Esplosione in un'azienda casearia, dove le stalle si sono trasformate in una trappola mortale per le mucche in attesa di essere munte. Il fuoco si è propagato rapidamente tra i recinti ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Violentain un', dove lesi sono trasformate in una trappola mortale per lein attesa di essere munte. Il fuoco si è propagato rapidamente tra i recinti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Esplosione in un'azienda casearia, morte 18mila mucche: «Intrappolate nelle stalle». Non era mai accaduto prima - MorenaBoschetto : RT @LBasemi: ????Continuano le misteriose esplosioni con relativa distruzione, di impianti dell'industria alimentare in tutti gli Stati Uniti… - Luigiantonio80 : @MediasetTgcom24 Per ammazzare 18mila mucche in una sola azienda casearia, con una singola esplosione, occorre una… - MuredduGiovanni : RT @LBasemi: ????Continuano le misteriose esplosioni con relativa distruzione, di impianti dell'industria alimentare in tutti gli Stati Uniti… - AntonelloDiBell : RT @LBasemi: ????Continuano le misteriose esplosioni con relativa distruzione, di impianti dell'industria alimentare in tutti gli Stati Uniti… -