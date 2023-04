ESCLUSIVA IN – Festa: «Questo il vero Barella, non può snaturarsi! Inter, consapevolezza dal Benfica» (Di giovedì 13 aprile 2023) Festa, oltre ad aver giocato all’Inter per ottantotto volte fra il 1993 e il 1996, è stato l’allenatore che ha fatto esordire Barella in Serie A (Cagliari-Parma, 4 maggio 2015) e che lo ha voluto a Como in prestito a gennaio 2016. L’ex difensore, Intervistato in ESCLUSIVA da Inter-News.it, festeggia anche la vittoria di martedì sul Benfica. Festa, si può dire che col Benfica si sia vista finalmente l’Inter che mancava da tempo? Sicuramente. Mi sono divertito a vedere un’Inter in quella maniera, molto competitiva contro una buona squadra. Non è facile giocare contro il Benfica in casa loro, ma è stata una partita equilibrata e di compattezza creando tante occasioni. Poi ci sono ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023), oltre ad aver giocato all’per ottantotto volte fra il 1993 e il 1996, è stato l’allenatore che ha fatto esordirein Serie A (Cagliari-Parma, 4 maggio 2015) e che lo ha voluto a Como in prestito a gennaio 2016. L’ex difensore,vistato inda-News.it, festeggia anche la vittoria di martedì sul, si può dire che colsi sia vista finalmente l’che mancava da tempo? Sicuramente. Mi sono divertito a vedere un’in quella maniera, molto competitiva contro una buona squadra. Non è facile giocare contro ilin casa loro, ma è stata una partita equilibrata e di compattezza creando tante occasioni. Poi ci sono ...

